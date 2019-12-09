Руки-Базуки намекнул, что опять накачает бицепсы. Фото

Российский блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, не исключил, что вновь раздует себе бицепсы. Напомним, в октябре Терёшин дебютировал в смешанных единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу, который победил соперника в поединке по альтернативным правилам MMA.

Ранее 23-летнему Терёшину, который раздувал бицепсы при помощи самодельного синтола с вазелином, провели первую операцию из нескольких запланированных. Блогер рассказал, что на полное удаление синтола потребуется полтора года, но намекнул, что в будущем ещё что-то сделает со своими бицепсами.

«Полтора года осталось, чтобы удалить полностью яд из моего организма. Ответ на часто задаваемый вопрос, возможно ли после полного удаления синтола снова сделать руки 60 см. Ответ: да, возможно, очень быстро и безопасным путём для здоровья», — написал Терёшин в своём «инстаграме».