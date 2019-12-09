Легенды единоборств поддержали Россию в конфликте с ВАДА. Видео

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказались на тему конфликта, в который оказались втянуты Россия и ВАДА. Сегодня, 9 декабря, ВАДА объявит своё решение по вопросу российского допинга, по итогам которого Россию могут отстранить от международных соревнований.

«Нельзя заставлять спортсмена выбирать между тем, чтобы соревноваться или представлять свою страну. Это всё, чем они живут, это их жизнь», — сказал Монсон.

«Не все российские спортсмены-олимпийцы занимаются теми видами спорта, в которых принимать стероиды имеет хоть какой-то смысл. Поэтому зачем отстранять всю олимпийскую сборную и отнимать шанс у всех спортсменов, если хотите наказать какую-то одну или две группы людей?» — добавил Джонс.

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Монсон связал атаку ВАДА на Россию с давлением со стороны Запада