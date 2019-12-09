Кремлёв: российские боксёры не хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

«Это очень печальная новость. Мне трудно давать развернутый комментарий, могу лишь сказать, что это глупое решение. Сейчас нужно думать над дальнейшими шагами.

При чём здесь страна? Наказание должны понести те, кто виноват. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксёры пока не хотят ехать без флага и гимна. Будем разговаривать.

Я ещё ранее говорил, что главное – флаг и гимн. Хотя всем будет понятно, что это за спортсмены. Поэтому в данной ситуации всё зависит от них», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».



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