Тренер Нурмагомедова признал, что Хабиб не сможет сломать Фергюсона

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от поединка подопечного с американцем Тони Фергюсоном, намеченного на 18 апреля. По словам тренера, Хабибу не удастся сломать Тони, а вот победить его — вполне реальная задача.
«Эти парни могли подраться уже четыре раза. О страхе тут речи не идёт. Оба парня ни черта не боятся. Поэтому никто из них не сломается. Вопрос в том, кто победит.
И если вы думаете, что я, будучи тренером Хабиба, верю, что Тони можно сломать, — нет. Этого парня сломать нельзя. Хотя никто не говорит, что его нельзя побить», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Фергюсон также провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, однако одержал в них 25 побед и потерпел три поражения.
- 9 декабря 2019
-
16:20
-
15:49
-
15:30
-
15:02
-
14:21
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
12:00
-
11:18
-
10:29
-
09:36
-
09:24
-
00:25
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
21:55
-
20:24
-
19:52
-
17:19
-
17:16
-
16:45
-
16:11
-
15:45
-
14:34
-
14:23
-
13:32
-
13:23
-
12:37
-
12:27
-
11:29
-
10:24
-
10:18
-
10:10
-
09:24
-
09:17