Тренер Нурмагомедова признал, что Хабиб не сможет сломать Фергюсона

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от поединка подопечного с американцем Тони Фергюсоном, намеченного на 18 апреля. По словам тренера, Хабибу не удастся сломать Тони, а вот победить его — вполне реальная задача.

«Эти парни могли подраться уже четыре раза. О страхе тут речи не идёт. Оба парня ни черта не боятся. Поэтому никто из них не сломается. Вопрос в том, кто победит.

И если вы думаете, что я, будучи тренером Хабиба, верю, что Тони можно сломать, — нет. Этого парня сломать нельзя. Хотя никто не говорит, что его нельзя побить», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Фергюсон также провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, однако одержал в них 25 побед и потерпел три поражения.

А. Емельяненко дал прогноз на возможный бой Нурмагомедов — Мейвезер