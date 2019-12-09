Видео: Бетербиев подарил Кадырову чемпионский пояс по версии WBC

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев решил расстаться с одной из своей регалий. Боксёр встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и подарил тому пояс по версии WBC. Об этом написал политик на своей странице в «Инстаграме».
«Артур Бетербиев привёз один из самых дорогих подарков, который займёт самое почётное место в моей коллекции — пояс чемпиона мира по версии WBC, полученный 18 октября в поединке с украинским боксёром Александром Гвоздиком. Я уверен, что чеченские боксёры еще громче заявят о себе на мировых аренах и добьются самых высоких результатов. Для этого в Чечне созданы самые лучшие условия! Главное желание и воля к победе», — написал Кадыров.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Рамзана Кадырова в «Инстаграме».
Напомним, что в бою с Александром Гвоздиком Бетербиев сумел победить досрочно и, таким образом, стал чемпионом по двум версиям.
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