Руис — о поражении от Джошуа: думал, что всё будет как 1 июня

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис в очередной раз прокомментировал поражение от Энтони Джошуа, признавшись, что он недооценил соперника.
«Мне просто нужно упорнее тренироваться, понимаете? У меня нет никаких оправданий, я уже смотрел ему за спину. Думал, что всё будет как 1 июня, в нашем первом поединке. Мы работали, я думал, что немного прибавки в весе поможет мне, но со значительной прибавкой я выступил не лучшим образом», — приводит слова американца мексиканского происхождения BoxingScene.
Реванш Джошуа — Руис состоялся 7 декабря в Саудовской Аравии. Британец победил единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.
В первом поединке, который состоялся 1 июня, Руис нокаутировал Джошуа.
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