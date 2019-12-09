Руис — о поражении от Джошуа: думал, что всё будет как 1 июня

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис в очередной раз прокомментировал поражение от Энтони Джошуа, признавшись, что он недооценил соперника.

«Мне просто нужно упорнее тренироваться, понимаете? У меня нет никаких оправданий, я уже смотрел ему за спину. Думал, что всё будет как 1 июня, в нашем первом поединке. Мы работали, я думал, что немного прибавки в весе поможет мне, но со значительной прибавкой я выступил не лучшим образом», — приводит слова американца мексиканского происхождения BoxingScene.

Реванш Джошуа — Руис состоялся 7 декабря в Саудовской Аравии. Британец победил единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

В первом поединке, который состоялся 1 июня, Руис нокаутировал Джошуа.