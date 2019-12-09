Джошуа: я не чемпион мира по бегу, я дерусь с лучшими в мире
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа выразил готовность сразиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. По его словам, у него есть потенциал для победы над ними.
«Я не чемпион мира по бегу. Я дерусь с лучшими боксёрами мира. Мне бы хотелось сразиться с Уайлдером и Фьюри. Если они хотят того же, они знают, где меня найти. Уверен, что смогу с ними справиться. Могу показывать разнообразный бокс», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Напомним, 7 декабря Джошуа в реванше победил единогласным решением судей Энди Руиса. Многие раскритиковали британца за манеру ведения боя, обвиняя его в том, что он всячески избегал открытого противостояния.
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