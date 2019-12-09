На Красной Поляне состоится международный турнир по MMA

14 декабря на концертно-развлекательной площадке WOW ARENA, расположенной на Курорте Красная Поляна, состоится международный турнир по смешанным единоборствам Krepost Fighting Championship. Чемпионат организован игорной зоной «Красная Поляна» и бойцовским клубом «Крепость».
В главном событии за звание чемпиона сразятся российский боец Магомед Юнисилау и бразилец Маркос Родригез. В ходе турнира также запланирован бой между представительницами женского MMA Викторией Скляровой (Россия) и Лилией Казак (Беларусь). Всего в ходе шоу состоится 12 поединков с участием ведущих российских и зарубежных бойцов:
Сергей Романов (Россия) — Джованни Милило (Италия), категория 84 кг
Виктория Склярова (Россия) — Лилия Казак (Беларусь), категория 57 кг
Илья Фрейманов (Россия) — Владислав Мишкевич (Беларусь), категория 70 кг
Гига Кухалашвили (Грузия) — Дмитрий Тебекин (Россия), категория 93 кг
Руслан Тедеев (Россия) — Дор Мойал (Израиль), категория 70.3 кг
Юнусилау Магомед (Россия) — Маркос Родригез (Бразилия), категория 65.8 кг
Амирхан Исагаджиев (Россия) — Абдулкасим Якубов (Кыргызстан), категория 120 кг
Сергей Клюев (Россия) — Александр Данилов (Россия), категория 65.8 кг
Магомед «Ракета» Абдусаламов (Россия) — Рой Перез (Израиль), категория 65.8 кг
Рамазан Сулебанов (Россия) — Рустем Мухатов (Казахстан), категория 65.8 кг
Владимир Канунников (Россия) — Батиста (Бразилия), категория 70 кг
Кирилл Корнилов (Россия) — Миктибек Мескутов (Киргизия), категория до 120 кг.
Взвешивание бойцов традиционно пройдёт накануне боя на главной сцене «Казино Сочи», вход бесплатный. Это не первый опыт проведения подобных мероприятий на данной площадке. С 19 по 20 октября на открытии арены уже состоялись два международных турнира по смешанным единоборствам: FIGHT NIGHTS GLOBAL 95 и GFC19 & KREPOST SELECTION. Для бойцовского клуба «Крепость» это уже второй турнир, проводимый на ринге WOW ARENA.
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