Фэйбер — о Петре Яне: один из самых жёстких бойцов дивизиона
Бывший претендент на титул чемпиона UFC Юрайа Фэйбер поделился мыслями о своём будущем сопернике — Петре Яне. Встреча бойцов состоится 14 декабря на турнире UFC 245.
«Он очень опасный соперник. Не думаю, что он боится бороться или боится приёмов джиу-джитсу. Но я думаю, он будет гнаться за тем, чтобы нокаутировать меня. Он умеет прессинговать, давить и работать в высоком темпе. Думаю, много будет зависеть от того, кто будет лучше готов в этот вечер. Ему повезло, что мне 40 лет. В противном случае даже не знаю, состоялся ли этот бой. Не так уж и важно, знают люди Петра Яна или нет. На мой взгляд, он один из самых жёстких бойцов легчайшего веса. Он суперопасен, молод и хорошо подготовлен», — приводит слова американца MMAJunkie.
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