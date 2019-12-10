Тренер сборной России по боксу: не хотим ехать на ОИ под нейтральным флагом

Главный тренер мужской команды по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал ситуацию вокруг отечественного спорта. Напомним, 9 декабря стало известно, что Россия отстранена от крупных международных спортивных соревнований на четыре года.

«Нам важно, чтобы на международных соревнованиях наши спортсмены представляли именно Россию, чтобы мы выступали под флагом нашей страны и чтобы во время наших побед играл российский гимн. Все наши боксёры знают слова гимна. Мы не хотим ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, ребята с этим согласны. Для нас выступление за Россию важнее всего остального. При этом решение о поездке сборной будет принимать президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, а также руководство Федерации бокса России в лице Умара Назаровича Кремлёва», — приводит слова специалиста пресс-служба Федерации.