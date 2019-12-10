Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джексон пообещал нокаут в бою с Ф. Емельяненко

Джексон пообещал нокаут в бою с Ф. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон предположил, что его поединок с россиянином Фёдором Емельяненко закончится нокаутом. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Токио 29 декабря.

«Не верю, что дело дойдёт до решения судей. Думаю, один из нас просто свалится от нокаута. Но проигравших в этом поединке не будет. Болельщики выиграют в любом случае, ведь мы устроим настоящее шоу», — сказал Джексон в интервью YouTube-каналу Rizin Fighting Federation.

На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.

43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.

Ф. Емельяненко попросил помолиться за него перед боем с Джексоном
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019