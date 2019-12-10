Джексон пообещал нокаут в бою с Ф. Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон предположил, что его поединок с россиянином Фёдором Емельяненко закончится нокаутом. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Токио 29 декабря.
«Не верю, что дело дойдёт до решения судей. Думаю, один из нас просто свалится от нокаута. Но проигравших в этом поединке не будет. Болельщики выиграют в любом случае, ведь мы устроим настоящее шоу», — сказал Джексон в интервью YouTube-каналу Rizin Fighting Federation.
На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.
43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.
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