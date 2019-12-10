Кокляев надел кепку и спел «Постой, паровоз!». Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев показал, что умеет не только поднимать тяжести, но и петь. Напомним, 29 ноября 40-летний Кокляев дебютировал в единоборствах, потерпев поражение нокаутом в первом раунде от бойца смешанного стиля 38-летнего Александра Емельяненко. Поединок прошёл по правилам бокса.

Стронгмен опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором спел песню «Постой, паровоз!» под гитарный аккомпанемент товарища.

«Жду новую кепку, прежнюю подарил правильному парню. Как кепарик надеваю, тут же песенки пою», — подписал видео Кокляев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Кокляев рассказал, чем занимался в первые дни после поединка с Емельяненко.

Кокляев впервые рассказал, как провёл неделю после боя с Емельяненко