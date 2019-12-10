Скандальный боец MMA Дацик пообещал нокаутировать ле Баннера ударом в печень

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который более 11 лет провёл в местах лишения свободы, рассказал об ожиданиях от поединка с легендарным французским кикбоксёром Жеромом ле Баннером. Соперники сразятся в Казани 15 декабря.

«Моя слабая сторона, возможно, недостаточная скорость. Давно не работал ногами. Естественно, француз — один из лучших бойцов в мире, очень опытный. Своим преимуществом считаю одну вещь: то, что ле Баннер жёстко сидит на «химии». Она, конечно, даёт превосходство, но обычно в первых двух раундах. Надолго «химии» не хватает, это сказывается и в осложнении на печень. В связи с чем я буду пробовать пробить печень ле Баннеру, как только он её откроет.

В принципе, думаю, смогу удивить его своими нестандартными методами пробития печени. Я считаю, что смогу выиграть этот бой именно нокаутом в печень. Более того, ле Баннер — опытный и сильный противник — будет ловить меня на многих вещах. Ввиду опыта он может быть слишком самоуверенным.

Ну, естественно, француз очень хорош на длинной и средней дистанции, «разбивает» очень хорошо людей ногами, поэтому буду стараться пробиваться именно к ближнему бою, к свалке-завалке», — приводит слова Дацика пресс-служба «Боёв по правилам TNA».