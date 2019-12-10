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Льюис прокомментировал победу Джошуа над Руисом

Льюис прокомментировал победу Джошуа над Руисом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Легендарный боксёр Леннокс Льюис поделился впечатлениями от титульного поединка тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа. В минувшие выходные Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

«Нельзя же, чтобы каждый бой заканчивался нокаутом. Думаю, Энтони провёл хороший бой с точки зрения тактики, не попал в ловушку, не стал ввязываться в обмен ударами. Этот поединок стал хорошим дополнением к его опыту. Кроме того он грамотно применял джеб.

Понимаю, люди хотели крови… Но бойцу на ринге необходимо соблюдать дисциплину, ждать, пока соперник откроется. Иногда этого не происходит. Но когда такое случается, надо лишь соблюдать осторожность и придерживаться плана», — написал Льюис в своём «твиттере».

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