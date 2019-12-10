Чемпионат Свердловской области по тайскому боксу пройдёт в Нижнем Тагиле

С 13 по 15 декабря в Нижнем Тагиле в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» состоится чемпионат Свердловской области по тайскому боксу, организованный Федерацией тайского бокса Свердловской области. В турнире ожидается участие более сотни спортсменов различных возрастов и весовых категорий.

В четверг 12 декабря пройдёт мандатная комиссия, жеребьёвка и взвешивание участников. В пятницу 13 декабря и субботу 14 декабря состоятся предварительные поединки. Финальные противостояния и награждение победителей пройдут в воскресенье 15 декабря. Вход на все соревновательные дни свободный.