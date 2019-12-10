Чемпионат Свердловской области по тайскому боксу пройдёт в Нижнем Тагиле
С 13 по 15 декабря в Нижнем Тагиле в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» состоится чемпионат Свердловской области по тайскому боксу, организованный Федерацией тайского бокса Свердловской области. В турнире ожидается участие более сотни спортсменов различных возрастов и весовых категорий.
В четверг 12 декабря пройдёт мандатная комиссия, жеребьёвка и взвешивание участников. В пятницу 13 декабря и субботу 14 декабря состоятся предварительные поединки. Финальные противостояния и награждение победителей пройдут в воскресенье 15 декабря. Вход на все соревновательные дни свободный.
- 10 декабря 2019
-
14:01
-
13:39
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
09:24
-
00:34
-
00:26
- 9 декабря 2019
-
23:26
-
23:20
-
22:29
-
21:58
-
20:59
-
19:51
-
18:40
-
17:47
-
16:20
-
15:49
-
15:30
-
15:02
-
14:21
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
12:00
-
11:18
-
10:29
-
09:36
-
09:24
-
00:25
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
21:55
-
20:24
Партнерский контент