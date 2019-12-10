Джошуа заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа заявил, что желает стать абсолютным чемпионом. Напомним, обладателем пояса WBC в тяжёлом весе является американец Деонтей Уайлдер.

«Я готов. Я вернул себе пояса и готов сразиться с ним (с Уайлдером. — Прим. «Чемпионата»). Но я не стал бы заглядывать далеко в будущее, потому что это отвлекает внимание от того, что происходит сейчас.

Я шаг за шагом двигаюсь к цели. Когда мы доберёмся до объединительного боя, я буду готов. Я буду поочерёдно нокаутировать соперников. Когда большие парни будут готовы, я тоже буду готов стать следующим абсолютным чемпионом мира. Очень хочу, чтобы это случилось», — цитирует Джошуа BoxingScene.

Имя следующего соперника Джошуа пока неизвестно. Что касается Уайлдера, то он в феврале 2020 года сразится с Тайсоном Фьюри.



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