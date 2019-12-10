Джошуа лишат пояса IBF, если он откажется драться с Пулевым

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, лишится пояса IBF, если не выйдет на ринг с болгарином Кубратом Пулевым.

«Обязательным претендентом по линии IBF является Пулев, и Джошуа должен провести защиту в своём следующем поединке. Если же это условие не будет соблюдено, Джошуа будет лишён пояса IBF, и титул станет вакантным», — цитирует представителя пресс-службы организации «Р-Спорт».

Напомним, в минувшие выходные Джошуа единогласным решением судей победил Энди Руиса в матче-реванше и вернул себе чемпионские пояса четырёх организаций. Британец провёл 24 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение — от Руиса в июне 2019 года.

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