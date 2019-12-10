Холлоуэй убеждён, что в будущем встретится с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй убеждён, что в будущем ему удастся провести бой с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Однажды стороны были близки к этому, но менее чем за неделю до поединка стало понятно, что событие не состоится.
«Хабит есть Хабиб. Он на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории. Я стремлюсь к тому же самому. И пока перед нами стоят одинаковые цели, мы можем встретиться. Уверен, что наш бой состоится. Посмотрим, как всё сложится. Но такой бой будет захватывающим. Такая схватка вызывает большие вопросы, и надеюсь, что мы сумеем найти ответы на них в октагоне», — приводит слова Холлоуэя BJPenn.
Напомним, следующий поединок Холлоуэй проведёт уже в ближайшие выходные, 14 декабря. Его соперником станет Алекс Волкановски.
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