Сауль Альварес: наслаждаюсь отдыхом

Чемпион мира в среднем и полутяжёлом весе Сауль Альварес признался, что после боя с Сергеем Ковалёвым он ещё не приступал к серьёзному тренировочному процессу и по-прежнему находится в отпуске.

«Я просто получаю удовольствие от отпуска. Наслаждаюсь им. Мне важно было приехать в Саудовскую Аравию и понаблюдать за поединком Руиса с Джошуа. Также для меня важно будет подобрать лучший вариант для следующего поединка. Но пока я всё ещё получаю удовольствие от отдыха.

Готов ли я драться в дальнем зарубежье? Конечно, готов драться в любой точке мира. Будь то Япония, Великобритания или Саудовская Аравия», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, 2 ноября 2019 года Альварес нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал титул в полутяжёлом весе.