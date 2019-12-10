Сауль Альварес: наслаждаюсь отдыхом
Чемпион мира в среднем и полутяжёлом весе Сауль Альварес признался, что после боя с Сергеем Ковалёвым он ещё не приступал к серьёзному тренировочному процессу и по-прежнему находится в отпуске.
«Я просто получаю удовольствие от отпуска. Наслаждаюсь им. Мне важно было приехать в Саудовскую Аравию и понаблюдать за поединком Руиса с Джошуа. Также для меня важно будет подобрать лучший вариант для следующего поединка. Но пока я всё ещё получаю удовольствие от отдыха.
Готов ли я драться в дальнем зарубежье? Конечно, готов драться в любой точке мира. Будь то Япония, Великобритания или Саудовская Аравия», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Напомним, 2 ноября 2019 года Альварес нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал титул в полутяжёлом весе.
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