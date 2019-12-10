Нурмагомедов-старший — о бое с Фергюсоном: Хабиб не отойдёт от плана отца

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка своего сына с бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном.

«Это один из важнейших боёв. Он был назначен четыре раза и всё время срывался. Два раза по вине Хабиба, два раза по вине Фергюсона. Этого боя ждут миллионы болельщиков. Такой истории — по 12 побед в UFC у каждого — ещё не было. Это главный бой в истории UFC. Этот бой важен не только для меня, но и для моей республики, моей страны и всех, кто нас поддерживает.

На протяжении всего этого времени мы улучшали кое-какие навыки, особенно в ударной технике. С каждым разом мы по чуть-чуть уделяем этому внимание. Хавьер Мендес обещает удивить в этот раз, но Хабиб не будет отходить от плана отца.

Сильные стороны Фергюсона? Он очень вынослив, хорош. У него много побед удушающими, он делает соперникам сечки, побеждает техническими нокаутами. Он достойный соперник, и мы достойно к нему готовимся», — рассказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале RT Sport в YouTube.