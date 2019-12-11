Нурмагомедов совершил паломничество в Мекку

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, посетил Мекку. Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме», опубликовав соответствующую фотографию.
«Хвала Всевышнему за всё, что он дал нам», — подписал снимок Нурмагомедов.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.
Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив в третьем раунде боя удушающий приём, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе. Следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон в Нью-Йорке 18 апреля.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед.
Ранее в Сети появилось видео, как Хабиба встретили овацией на боксёрском поединке Энди Руис — Энтони Джошуа.
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