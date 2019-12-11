Российские боксёры отказались ехать на Олимпиаду без флага

Боксёры сборной России отказались ехать на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году, без национального флага, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения.

Для нас самое главное, чтобы наши боксёры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии.

Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с ВАДА, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Если Путин скажет — надо ехать». Боксёр Алоян — о выступлении на ОИ без флага