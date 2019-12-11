«Если Путин скажет — надо ехать». Боксёр Алоян — о выступлении на ОИ без флага

Российский боксёр Миша Алоян, который на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году стал бронзовым призёром в весовой категории до 52 кг, готов участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, если такое решение примет руководство страны в условиях санкций ВАДА в отношении российского спорта. Об этом спортсмен заявил после победы в поединке за титул WBA Gold с панамцем Роналем Батистой в Кемерове.

«Если скажет президент — он сам спортсмен, — что надо ехать (под нейтральным флагом на международные соревнования. — Прим. «Чемпионата»), то надо забыть всё это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться», — приводит слова Алояна ТАСС.

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.