Джошуа показал яркое фото с боя с Руисом
Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, опубликовал в «Твиттере» яркую фотографию с поединка с Энди Руисом.
Напомним, в июне 2019 года Джошуа неожиданно потерпел поражение от Руиса, не избежав нокаута, однако в минувшие выходные победил соперника единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса четырёх организаций.
«У воды нет врагов», — подписал снимок боксёр.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» спортсмена.
На счету Джошуа 24 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.
Ранее стало известно, при каком условии Джошуа сохранит у себя пояс IBF.
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