Джексон объяснил, почему опасается Ф. Емельяненко
Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон рассказал об ожиданиях в преддверии поединка с россиянином Фёдором Емельяненко. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Токио 29 декабря.
«Фёдор очень, очень опасен. Он по-прежнему очень агрессивен. В бою всё зависит от стиля, и мне кажется, что мы с ним представляем опасность друг для друга.
Фёдор очень, очень хорош в партере. Мне хотелось бы думать, что я хорошо умею защищаться против приёмов джиу-джитсу и тому подобного. Поэтому мне без разницы, как именно будет проходит бой. Я лишь хочу захватывающего поединка», — приводит слова Джексона MMAJunkie.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.
Джексон пообещал нокаут в бою с Ф. Емельяненко
- 11 декабря 2019
-
11:00
-
10:34
-
10:10
-
09:48
-
09:05
-
00:43
-
00:14
- 10 декабря 2019
-
22:59
-
21:48
-
20:34
-
19:30
-
18:59
-
17:59
-
16:22
-
15:24
-
14:01
-
13:39
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
09:24
-
00:34
-
00:26
- 9 декабря 2019
-
23:26
-
23:20
-
22:29
-
21:58
-
20:59
-
19:51
-
18:40
-
17:47
-
16:20
-
15:49
Партнерский контент