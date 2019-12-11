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Джексон объяснил, почему опасается Ф. Емельяненко

Джексон объяснил, почему опасается Ф. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон рассказал об ожиданиях в преддверии поединка с россиянином Фёдором Емельяненко. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Токио 29 декабря.

«Фёдор очень, очень опасен. Он по-прежнему очень агрессивен. В бою всё зависит от стиля, и мне кажется, что мы с ним представляем опасность друг для друга.

Фёдор очень, очень хорош в партере. Мне хотелось бы думать, что я хорошо умею защищаться против приёмов джиу-джитсу и тому подобного. Поэтому мне без разницы, как именно будет проходит бой. Я лишь хочу захватывающего поединка», — приводит слова Джексона MMAJunkie.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

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