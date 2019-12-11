«Надо треш-видео делать». Руки-Базуки рассказал, как скопил на квартиру в Москве

Российский блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, рассказал, как ему удалось скопить деньги и купить квартиру в Москве. Напомним, в октябре Терёшин дебютировал в смешанных единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу, который победил соперника в поединке по альтернативным правилам MMA.
«Никто не скидывался. Заработал честным трудом. Надо видео делать, больше треша», — сказал Терёшин в интервью YouTube-каналу «Тиффани Картье Бугатти».
Осторожно, в видео присутствуют нецензурные изображения и ненормативная лексика!
Также блогер всё же признался, что зарабатывал на пожертвованиях подписчиков и рекламных контрактах.
Напомним, ранее 23-летнему Терёшину, который раздувал бицепсы при помощи самодельного синтола с вазелином, провели первую операцию из нескольких запланированных. Блогер рассказал, что на полное удаление синтола потребуется полтора года, но намекнул, что в будущем ещё что-то сделает со своими бицепсами.
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