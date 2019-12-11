Мехонцев: высшее руководство не даст боксёрам отказаться от выступлений на ОИ

Чемпион мира и олимпийский чемпион Егор Мехонцев заявил, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв преувеличил своё заявление об отказе от участия в Олимпиаде. Ранее Кремлёв сказал, что боксёры сборной России отказались ехать на Игры в Токио, которые пройдут в 2020 году, без национального флага.



«Окончательное решение будет принимать высшее руководство, главнокомандующий. В момент, когда я стоял на пьедестале почёта и пел гимн, я был очень горд за себя и страну. Сражался за флаг, родину, маму. У чистых спортсменов сейчас забирают то, чем они живут.



Конечно, я бы не отказался от участия в Олимпиаде. Кремлёв немного преувеличил, а потом это раздули. Он говорил о том, что участвовать без флага и гимна нам не хочется. Но есть высшее руководство, которое не даст отказаться от выступлений. Мы же все кому-то подчиняется, Кремлёв тоже. Мы высказали желание, а как будет — известно только богу. Олимпиада важна для любого спортсмена. Мы же болели за наших хоккеистов, которые побеждали под нейтральным флагом. Все знали, что Олимпиаду выиграла Россия.



Во многом, это вина чиновников, а не спортсменов. Целый ряд людей можно поставить к стенке за то, что убрали наш флаг. Хорошо, что вообще разрешили выступать», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.