Министр спорта обсудит с федерацией бокса отказ от выступлений на Олимпиаде

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с Федерацией бокса России заявление об отказе выступлений под нейтральным флагом.



«Рано делать какие-либо заявления, потому что решение в силу не вступило. Мы пообщаемся с федерацией бокса. Ребята патриоты, но им ещё нужно отобраться, у них впереди ещё ряд отборочных соревнований — там особый порядок отбора, надеюсь, что они отберутся. Решение Всемирного антидопингового агентства о выступлении под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам, хотя соответствует принятым стандартам ВАДА, и есть основания для оспаривания этого решения», — приводит слова Павла Колобкова ТАСС.

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.