Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фэйбер: собираюсь превзойти Яна, вокруг него слишком много хайпа

Фэйбер: собираюсь превзойти Яна, вокруг него слишком много хайпа
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Юрайа Фэйбер поделился мыслями о своём будущем сопернике — Петре Яне. Встреча бойцов состоится 14 декабря на турнире UFC 245.

«Я смотрел записи боёв Петра Яна. Он популярнее именно как ударник, но он разносторонний боец. Он расчётлив в ударной технике, но иногда у него бывают безрассудные выпады. При этом он не боится оказаться в партере, так что этот бой станет настоящим соревнованием навыков.

Я не думаю, что Яна можно утомить или сломить, как и меня. Есть пара вещей, где я лучше, есть пара вещей, в которых лучше он. Я собираюсь превзойти Яна, вокруг него слишком много хайпа. Нас ожидает дикая схватка. Скорее всего, я выиграю нокаутом. Если нет, то поединок будет длиться все три раунда», — приводит слова американца BJPenn.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019