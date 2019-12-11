Фэйбер: собираюсь превзойти Яна, вокруг него слишком много хайпа

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Юрайа Фэйбер поделился мыслями о своём будущем сопернике — Петре Яне. Встреча бойцов состоится 14 декабря на турнире UFC 245.



«Я смотрел записи боёв Петра Яна. Он популярнее именно как ударник, но он разносторонний боец. Он расчётлив в ударной технике, но иногда у него бывают безрассудные выпады. При этом он не боится оказаться в партере, так что этот бой станет настоящим соревнованием навыков.



Я не думаю, что Яна можно утомить или сломить, как и меня. Есть пара вещей, где я лучше, есть пара вещей, в которых лучше он. Я собираюсь превзойти Яна, вокруг него слишком много хайпа. Нас ожидает дикая схватка. Скорее всего, я выиграю нокаутом. Если нет, то поединок будет длиться все три раунда», — приводит слова американца BJPenn.