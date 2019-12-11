Кормье: бой Миочича и Фьюри — неправильная ситуация

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье считает, что решение Стипе Миочича постараться получить бой с Тайсоном Фьюри не совсем верное.
«После всех своих достижений в прошлом году я собирался драться с Леснаром. Я сказал, что подожду его, а если не удастся драться с ним, то я подерусь с Миочичем. У Стипе подобная ситуация с боем с Тайсоном Фьюри. Но это другой случай.
Это неправильно. Я столкнулся с Леснаром лицом к лицу. Он вышел в октагон. Когда мне сказали, что Леснар не сможет драться, я попросил бой с Миочичем, потому что он заслуживал реванша. Может, кто-то и не понимает, как всё это работает, но я говорю как было. Я сказал, что буду драться с Миочичем, если не получилось с Леснаром», — приводит слова Даниэля Кормье MMAJunkie.
- 11 декабря 2019
-
21:01
-
19:16
-
18:24
-
17:15
-
16:20
-
16:11
-
15:48
-
14:49
-
13:58
-
12:49
-
11:35
-
11:00
-
10:34
-
10:10
-
09:48
-
09:05
-
00:43
-
00:14
- 10 декабря 2019
-
22:59
-
21:48
-
20:34
-
19:30
-
18:59
-
17:59
-
16:22
-
15:24
-
14:01
-
13:39
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
09:24
-
00:34