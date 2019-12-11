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Кормье: бой Миочича и Фьюри — неправильная ситуация

Кормье: бой Миочича и Фьюри — неправильная ситуация
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье считает, что решение Стипе Миочича постараться получить бой с Тайсоном Фьюри не совсем верное.

«После всех своих достижений в прошлом году я собирался драться с Леснаром. Я сказал, что подожду его, а если не удастся драться с ним, то я подерусь с Миочичем. У Стипе подобная ситуация с боем с Тайсоном Фьюри. Но это другой случай.

Это неправильно. Я столкнулся с Леснаром лицом к лицу. Он вышел в октагон. Когда мне сказали, что Леснар не сможет драться, я попросил бой с Миочичем, потому что он заслуживал реванша. Может, кто-то и не понимает, как всё это работает, но я говорю как было. Я сказал, что буду драться с Миочичем, если не получилось с Леснаром», — приводит слова Даниэля Кормье MMAJunkie.

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