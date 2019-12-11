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Диллиан Уайт выразил желание провести бой с Поветкиным в марте 2020 года

Диллиан Уайт выразил желание провести бой с Поветкиным в марте 2020 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Диллиан Уайт выразил желание провести бой с Александром Поветкиным.

«Определённо хочу, чтобы следующий бой был с Александром Поветкиным. Он очень серьёзный противник, с быстрыми руками. Поветкин — олимпийский чемпион и бывший чемпион мира. Я получу отличный опыт, потому что мне его не хватает. Хотел бы провести бой с Поветкиным в марте 2020 года», — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.

Диллиан Уайт в последнем поединке встречался с Мариушем Бахом. Бой прошёл 7 декабря в Саудовской Аравии. По итогам поединка судьи отдали победу единогласным решением Диллиану Уайту — 98:93, 97:93, 97:93.

Александр Поветкин на том же вечере бокса провёл бой с Майклом Хантером. Поединок завершился вничью.

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