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«Спасибо, поржал». Гэтжи отреагировал на слова Уайта о реванше Хабиб — Макгрегор

«Спасибо, поржал». Гэтжи отреагировал на слова Уайта о реванше Хабиб — Макгрегор
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, прокомментировал слова президента UFC Дэны Уайта, который подтвердил, что может организовать матч-реванш Хабиб НурмагомедовКонор Макгрегор, если ирландец победит Дональда Серроне 18 января, а россиянин — Тони Фергюсона 18 апреля.

«Поржал со слов Дэны Уайта. «Если Конор победит Ковбоя...» Что за дерьмо», — написал боец в своём «твиттере».

Напомним, ранее Гэтжи высказал желание подраться с победителем боя Нурмагомедов — Фергюсон. Последний поединок боец провёл в сентябре, когда победил Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Гэтжи 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения.

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