212-килограммовому российскому бойцу MMA оторвали бицепс. Фото

Бывший пауэрлифтер и игрок в американский футбол, а ныне боец смешанных единоборств Денис Вильданов, чей боевой вес составляет 212 килограммов, рассказал, что получил травму руки в одном из недавних поединков.

«На очередной битве за хайп нежданчик: отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости). Дерьмо случается. Прооперировали, теперь нужно восстановиться — и снова в бой», — написал Вильданов в своём «инстаграме».

Денис Вильданов Фото: https://www.instagram.com/denis.vildanov/

Напомним, ранее в Сети появилось видео дебютного поединка Вильданова в смешанных единоборствах. 31-летний боец провёл поединок с 29-летним Арнольдом Величко, весящим 146 кг. Для Величко бой также стал дебютным в MMA. Поединок спортсменов продлился всего 20 секунд. Вильданов успешно провёл джеб, затем прижал соперника и добил его.