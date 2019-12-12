Отец Хабиба рассказал, как сын начнёт готовиться к бою с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подготовке сына к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится в Нью-Йорке 18 апреля.

«Хабиб сейчас находится в Мекке. С 13-го числа он начнёт подготовку. Будет готовиться дома, в Дагестане. У него здесь есть все условия для этого, тренировочный зал. Здесь ему комфортно», – приводит слова Нурмагомедова-старшего «Рейтинг букмекеров».

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив в третьем раунде боя удушающий приём, и защитил чемпионский пояс UFC. Всего на счету 31-летнего бойца 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед.

«Спасибо, поржал». Гэтжи отреагировал на слова Уайта о реванше Хабиб — Макгрегор