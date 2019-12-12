Поветкин объяснил, почему российский судья отдал ему победу в бою с Хантером
Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, почему Юрий Копцев, обслуживавший поединок соотечественника с американцем Майклом Хантером, присудил ему победу.
Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA с участием Поветкина и Хантера прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и завершился вничью. По итогам боя Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья присудил победу Хантеру со счётом 115:113, а третий судья поставил ничейные оценки — 114:114.
«Говорил с Юрием Копцевым, он сказал, что тоннаж моих ударов был тяжелее, потому отдал мне победу, что благодарить не надо, всё честно», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Российский судья объяснил, почему отдал победу Поветкину в бою с Хантером
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