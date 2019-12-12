Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рябинский назвал Усика гениальным боксёром

Рябинский назвал Усика гениальным боксёром
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о 32-летнем украинском боксёре Александре Усике, бывшем абсолютном чемпионе мира в первом тяжёлом весе.

В ноябре 2018 года Усик победил британца Тони Беллью. Это был последний поединок украинца в первом тяжёлом весе. В октябре 2019 года он дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чазза Уизерспуна.

«Усик — гениальный боксёр. Он с этим родился. Он наведёт шороху в тяжёлом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет.

Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — всё это на гениальном уровне», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Бывший соперник Усика назвал двух боксёров, которых тот не сможет победить
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019