Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«У нас самая честная страна». Поветкин — о санкциях ВАДА в адрес России

«У нас самая честная страна». Поветкин — о санкциях ВАДА в адрес России
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал об отношении к решению ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований, а также поделился мнением, надо или не надо участвовать в Олимпиаде спортсменам, если им не позволяют выступить под национальным флагом.

«Вопрос не очень простой. Наверное, всё-таки должно руководство решать, ехать или не ехать.

Если честно, мне очень обидно то, что нашу страну не позволяют представлять, наш флаг, наш герб — почему нет? Считаю, у нас самая честная страна и самые честные спортсмены. С нами поступили несправедливо, убеждён на сто процентов», — сказал Поветкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Поветкин заявил, что не поехал бы на Олимпиаду под нейтральным флагом
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019