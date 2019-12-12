«У нас самая честная страна». Поветкин — о санкциях ВАДА в адрес России

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал об отношении к решению ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований, а также поделился мнением, надо или не надо участвовать в Олимпиаде спортсменам, если им не позволяют выступить под национальным флагом.
«Вопрос не очень простой. Наверное, всё-таки должно руководство решать, ехать или не ехать.
Если честно, мне очень обидно то, что нашу страну не позволяют представлять, наш флаг, наш герб — почему нет? Считаю, у нас самая честная страна и самые честные спортсмены. С нами поступили несправедливо, убеждён на сто процентов», — сказал Поветкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
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