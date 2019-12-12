Поветкин рассказал, что думает о бое Емельяненко — Кокляев

Российский боксёр Александр Поветкин поделился мнением о поединке, в котором приняли участие боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. 29 ноября 38-летний Емельяненко нокаутировал 40-летнего Кокляева в бою, который прошёл по правилам бокса.

«Раз организовали, значит это кому-то интересно. Миша — молодец, непросто выйти и подраться на таком уровне. Тем более с Александром Емельяненко.

Миша не испугался, старался что-то делать. Ничего не могу про этот бой плохого сказать», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

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Ранее 52-летний ветеран MMA Олег Тактаров назвал условия, при которых выйдет на бой с Емельяненко.

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