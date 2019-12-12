Кокляев попал в метель в экспедиции в Заполярье. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который 29 ноября проиграл нокаутом бойцу MMA Александру Емельяненко в поединке по правилам бокса, в настоящее время участвует в экспедиции в Заполярье. Спортсмен рассказал, что на одном из участков маршрута экспедицию накрыла метель, и показал фото и видео в «Инстаграме».
«Восьмой день экспедиции. Выполнив досрочно поставленные перед военнослужащими и специалистами иных силовых ведомств задачи, команда встаёт на обратный маршрут. С момента выхода с Сопочной Карги попали в метель, незначительные поломки снегоходов устраняются быстро, но задерживают передвижение в дополнение к сложному ландшафту, требующему постоянного внимания и осторожности.
Наш старый след абсолютно замело, словно не проходили здесь несколько дней назад десяток снегоходов с гружёнными тоннами снаряжения санями. На вторые сутки обратного пути совершенно выбиваемся с намеченного графика точек ночлега.
Нам осталось менее 400 км. Но каких!» — подписал пост стронгмен.
Если у вас не отображается фото и видео, их можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
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