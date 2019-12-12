«Лично мне он не нравится». Нурмагомедов — о Фергюсоне

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, поделился мнением о следующем сопернике американце Тони Фергюсоне. Бойцы сразятся на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля.

Нурмагомедов рассказал, что между ним и Фергюсоном нет такой вражды, как в случае с Конором Макгрегором, оскорблявшим Хабиба, но признал, что Тони ему не нравится.

«У меня нет к нему личных претензий, понимаете? Тони — отличный боец. Но, честно говоря, лично мне он не нравится.

Я не понимаю, о чём он думает, что у него на уме, но мне это и не надо. Мне не надо этого. Я намерен сосредоточиться на бое. Когда клетку закроют, я сделаю свою работу. Как и всегда», — приводит слова Нурмагомедова RT.