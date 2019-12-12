Чудинов оказался на 0,8 кг тяжелее Н'Жикама

Завтра, 13 декабря, российский боксёр Фёдор Чудинов проведёт поединок во владикавказском Дворце спорта «Манеж» с французом Хассаном Н'Дам Н'Жикамом. На кону этого боя будет стоять чемпионский пояс WBA Gold во втором среднем весе.



Накануне состоялась официальная церемония взвешивания спортсменов. По её итогам Чудинов оказался на 0,8 кг тяжелее своего соперника — вес Фёдора Чудинова на весах составил 75,95 кг, а Н'Жикама — 75,15 кг.



Свой последний поединок Чудинов провёл 22 июля на Красной площади, победив аргентинца Эзикьеля Мадерну. Всего Чудинов провёл 23 поединка, одержав в них 21 победу и дважды потерпев поражение.



Хассан Н'Дам Н'Жикам в профессиональной карьере провёл 41 бой, одержав 37 побед.