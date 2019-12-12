Двукратная олимпийская чемпионка по боксу может провести бой в UFC с Нуньес
Двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс может провести поединок с чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес. Об этом заявил президент UFC Дэна Уайт.
«Кларисса Шилдс приедет на поединок Аманды Нуньес с Де Рандами. Я уже говорил с командой Клариссы.
Я не знаю, что получится, посмотрим, но такой бой вполне возможен. Аманда Нуньес и Кларисса Шилдс хотят такого боя», — приводит слова Дэны Уайта BoxingScene.
Ранее Кларисса Шилдс призналась, что хочет дебютировать в смешанных единоборствах в 2020 году. 24-летняя Шилдс отметила, что в смешанных единоборствах девушки получают гораздо больше славы и денег, чем в боксе.
Шилдс завоёвывала золотые медали Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах.
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