Уайт: Нуньес — величайшая женщина-боец в истории ММА
Президент UFC Дэна Уайт считает, что Аманда Нуньес является величайшей женщиной-бойцом в истории смешанных единоборств. По словам Уайта, Нуньес удалось уничтожить всех опасных соперниц.
«Сто процентов, Нуньес — величайшая. Она смогла уничтожить всех. Крис Cайборг, которую многие женщины-бойцы боялись на протяжении долгих лет, была просто уничтожена Амандой Нуньес. Аманда побила Ронду Роузи, победила Валентину Шевченко. Выиграла у де Рандами и Миши Тейт. У этого списка нет завершения. Он делает брутальные нокауты. Аманда Нуньес — настоящий зверь», — приводит слова Дэны Уайта Sherdog.
Аманда Нуньес будет впервые защищать титул в полулёгком весе на турнире UFC 245 в поединке с Жермейн де Рандами Бой состоится 14 декабря.
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