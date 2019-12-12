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«Бой Ковбоя из «Горбатой горы» и лепрекона». Ковингтон — о Коноре и Серроне

«Бой Ковбоя из «Горбатой горы» и лепрекона». Ковингтон — о Коноре и Серроне
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Колби Ковингтон поделился мыслями о предстоящем поединке Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Это будет бой «Ковбоя из «Горбатой горы», прошедшего пик карьеры, с маленьким ирландским лепреконом Конором Макгрегором, который не может даже нокаутировать старика в баре. Схватка двух неудачников, им обоим следует завершить карьеру», — приводит слова Ковингтона BJPenn.

Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246, и это будет главным событием турнира, в котором, традиционно, запланировано пять раундов. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.

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