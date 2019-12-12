Сехудо пригрозил UFC уходом, если он не получит повышения гонорара

Чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо признался, что выступает в UFC только ради денег и готов уйти, если президент организации Дэна Уайт не увеличит его гонорар в новом контракте.



«Я сто процентов в этой игре только ради денег. Я здесь для того, чтобы заработать. В этом и есть моя мотивация. Я завоевал всё, что хотел, со спортивной точки зрения и могу со спокойной душой уйти из спорта. Я уважаю Дэну Уайта, уважаю то, что они сделали. Но если мы не договоримся, я уйду», — приводит слова Генри Сехудо BJPenn.



Генри Сехудо в последнем поединке победил Марлона Мораеса, бой проходил на турнире UFC 238. Благодря этой победе Сехудо завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Эта победа стала для Сехудо пятой подряд.