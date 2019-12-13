Нурмагомедов ответил на вопрос о бое с Мейвезером

Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о возможном поединке с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером.

«Я подписал контракт на бой в апреле (с Тони Фергюсоном. — Прим. «Чемпионата»). Ни о боксе, ни о Мейвезере пока не думаю. У меня очень серьёзный соперник, мне надо пройти это испытание, а потом можно будет посмотреть.

Бокс — это его вид спорта, и он этим занимается всю жизнь. Он лучший в этом деле на данный момент: 50 боёв — 50 побед. Что я могу сказать, Мейвезер — это один из величайших боксеров всех времён. Именно в боксе с ним будет очень тяжело», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

На счету 31-летнего Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.