Шлеменко иронично ответил на вопрос, почему Бранча считают фаворитом боя

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко иронично отреагировал на то, что американец Дэвид Бранч считается фаворитом предстоящего поединка. Бойцы сразятся на турнире RCC в Екатеринбурге завтра, 14 декабря.
«Люди думают, наверное, что есть разница между человеком, который живёт в США, и человеком, живущим в Сибири, потому и считают его фаворитом. Им кажется, что у того человека лучше условия для подготовки, плюс джиу-джитсу, а не какой-то там армейский рукопашный бой… Ну что, значит, буду андердогом», — передает слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
На счету 35-летнего Шлеменко 72 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 58 побед (в том числе 32 нокаутом) и потерпел 13 поражений, а ещё один бой завершился вничью.
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