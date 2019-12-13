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Шлеменко иронично ответил на вопрос, почему Бранча считают фаворитом боя

Шлеменко иронично ответил на вопрос, почему Бранча считают фаворитом боя
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко иронично отреагировал на то, что американец Дэвид Бранч считается фаворитом предстоящего поединка. Бойцы сразятся на турнире RCC в Екатеринбурге завтра, 14 декабря.

«Люди думают, наверное, что есть разница между человеком, который живёт в США, и человеком, живущим в Сибири, потому и считают его фаворитом. Им кажется, что у того человека лучше условия для подготовки, плюс джиу-джитсу, а не какой-то там армейский рукопашный бой… Ну что, значит, буду андердогом», — передает слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

На счету 35-летнего Шлеменко 72 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 58 побед (в том числе 32 нокаутом) и потерпел 13 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

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