После поражения Пельменя в UFC захотели показывать турниры по пощёчинам. Видео

Президент UFC Дэна Уайт остался настолько впечатлён поражением Василия Камоцкого, известного под прозвищем Пельмень, на турнире по пощёчинам, что предложил транслировать поединки на платформе UFC Fight Pass.

Напомним, Пельмень проиграл нокаутом на соревновании по пощёчинам в Москве. Он выступил на чемпионате мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки (WRPF). Соперник за досрочную победу над Камоцким получил 200 тыс. рублей.

«Эти парни выбивают дурь друг из друга пощёчинами. Парень в красном — чемпион по прозвищу Пельмень. Здесь его первое поражение.

Думаю насчёт того, чтобы подобные бои транслировались на платформе UFC Fight Pass. Что думаете?» — подписал Уайт видео, в котором можно посмотреть, как нокаутировали Пельменя.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» президента UFC.