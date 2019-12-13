«Полный беспредел». Шлеменко — о своей дисквалификации за допинг

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал об отношении к дисквалификации за применение допинга в 2015 году.
Напомним, в марте 2015 года Шлеменко провалил допинг-тест, проведённый сразу после боя Мелвином Манхуфом, — допинг-проба показала значительно превышенный уровень тестостерона по отношению к эпитестостерону и наличие анаболического стероида оксандролона. В июле 2016 года калифорнийский суд частично удовлетворил апелляцию Шлеменко, отменив трёхлетнюю дисквалификацию и снизив сумму штрафа, но сам факт применения допинга россиянину опровергнуть не удалось.
«Я не буду сейчас вдаваться в подробности тестирования: как они проводятся, в каких условиях. Есть целый перечень ВАДА: это и пробы «Б» должны существовать, и так далее. Этого ничего не было в моём случае. В моём случае это просто был полный беспредел», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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