Боец MMA Балаев заявил, что россияне попадают в UFC по знакомству

Многие российские бойцы получают контракты с UFC по знакомству, вследствие чего в промоушене оказываются далеко не самые сильные спортсмены, заявил экс-чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев.

Балаев прокомментировал итоги ноябрьского турнира UFC в Москве, где состоялось 11 схваток, в семи из которых россияние уступили.

«Российские бойцы попадают в UFC по знакомству. В результате там оказываются не самые лучшие. Поверьте мне, в России огромное число талантов, которые могут лучше себя проявить. Тем не менее им очень сложно пробиться даже в российские промоушены, не говоря уже о UFC», — цитирует Балаева «RT на русском».

При этом боец признал, что в бойцы попадают в организацию не только по протекции Хабиба Нурмагомедова, обладателя пояса в лёгком весе.

«Туда же попадают не только с помощью Хабиба. Многие приходят через Таиланд, Дагестан. Существует несколько каналов, через которые происходит поставка атлетов. Агенты не думают, что туда стоит отправлять талантливых спортсменов, а стараются проталкивать своих», — добавил он.

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